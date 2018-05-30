أزمة جديدة تهدد ميليشيا حزب الله، فقد شهدت فروع بنك «صادرات إيران» في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ازدحاماً، بعد وضع البنك ضمن لائحة العقوبات الأمريكية، واتهامه بتمويل الإرهاب. وبحسب مصادر«عكاظ» توجه عدد كبير من المودعين، ومعظمهم من أتباع «حزب الله»، لفرع المصرف لسحب أموالهم، وإقفال حساباتهم، تجنباً لوضعهم على لائحة الإرهاب.وأكدت المصادر أن هذه الأزمة التي تعصف بفروع بنك صادرات إيران في لبنان من شأنها أن تهدد استمرارية هذا المصرف في السوق المصرفية اللبنانية.يذكر أن بنك «صادرات إيران» تأسس في طهران في 1952، ويملك فروعاً في لبنان ومكتباً إقليمياً. وتتوزع فروعه على: فردان، والغبيري، وصيدا، وبعلبك، وبرج البراجنة.