كشف مصدر خليجي أن السعودية ودولا أخرى حليفة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يسعون إلى الالتزام باتفاق عالمي لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2018، لكنهم مستعدون لتعديلات تدريجية للتعويض عن أي نقص في الإمدادات.وأبلغ المصدر «رويترز» أن منتجي النفط المشاركين في اتفاق تقييد الإنتاج راضون عن نتائج اتفاقهم الذي من المقرر أن ينتهي أجله في نهاية العام الحالي.وقال:«الاتفاق قد يمدد من أجل تحقيق أهدافه في الحفاظ على التوازن في سوق النفط، فالسعودية وأوبك والمنتجون غير الأعضاء في أوبك مستمرون في تعاونهم هذا العام وبعد ذلك، وهذا ليس مؤقتا وسيكون تعاونا طويل الأجل لمصلحة استقرار سوق النفط».وأضاف المصدر:«سوق النفط تتحرك صوب التوازن، والعوامل الأساسية أفضل من العام الماضي، لكن المجموعة ليست مستعدة بعد لرفع القيود بالكامل». وأشار إلى أن أي زيادة في الإنتاج ستكون «بشكل تدريجي ومدروس».يذكر أن (أوبك) اتفقت مع روسيا، وعدد آخر من منتجي النفط على خفض الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بداية من يناير 2017. وأدى تقليص الإنتاج إلى تراجع المخزونات وارتفاع الأسعار.