هببطت البورصة القطرية اليوم (الأربعاء)، وسط أحجام تداول متواضعة، إذ تراجع سهم بنك قطر الوطني -أكبر مصرف- وأسهم قيادية أخرى بشكل حاد بفعل مبيعات لجني الأرباح.وانخفض مؤشر بورصة قطر 2.3 %، مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 4.7 % في تداول مكثف. وسجلت وحدته كيوإنفست صافي ربح بلغ 1.7 مليون ريال في الربع الأول من العام، انخفاضا من 15 مليون ريال قبل عام.وتراجع سهم بنك قطر الوطني 2.1 % في حجم تداول مرتفع، بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014. وانخفض سهم الكهرباء والماء القطرية 4.1%، وسهم صناعات قطر، ذو الثقل في السوق، 3.9 %.وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 %، مع هبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 6.3 %، وسهم المجموعة المالية هيرميس 4.0 %.