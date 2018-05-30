تمكنت منظمة «البلسم» الدولية خلال حملتها الثانية في مدينة المكلا اليمنية وعبر عملها المتواصل طوال الـ 4 أيام الماضية من علاج وإنقاذ حياة 47 مريضا منهم تسعة مرضى أجريت لهم عمليات قلب مفتوح و 38 قسطرة داخلية، في عمل متواصل داخل غرف العمليات بمركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا.وقد تنوعت عمليات القلب المفتوح بين زراعة شرايين تاجية وعمليات إصلاح واستبدال صمامات القلب وإصلاح عيوب خلقية بالقلب، إضافة إلى استقبال أكثر من 80 مراجعا للعيادات الخارجية.وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة”البلسم«الدولية الدكتور عماد بخاري أن جميع الحالات التي تم معالجتها كانت في مراحل متقدمة من المرض، مشيراً إلى أن بعض الحالات كانت في وضع صحي حرج للغاية وتتطلب التدخل الجراحي العاجل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الكفاءة العالية للفريق الطبي في منظمة»البلسم" ساهمت بعد فضل الله وتوفيقه في إعادة الأمل لأولئك المرضى الذين لم تتوفر لهم العناية الطبية اللازمة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية ضد الشعب اليمني.من جهة أخرى أكد رئيس الكادر الطبي الدكتور راكان ناظر أنه وبالرغم من صعوبة بعض العمليات التي يقوم بها الكادر الطبي نظراً للنقص الحاد في بعض التجهيزات الطبية خصوصاً المستلزمات الطبية لعمليات القلب، إلا أن إصرار الفريق واحترافيته مكنته من التعامل مع كل الحالات بنجاح.