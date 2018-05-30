استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، وأعضاء لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية.واطلع نائب أمير الشرقية على تقرير عن ملتقى الأوقاف 2018م الذي أقامته الغرفة مطلع أبريل الماضي بعنوان «أفضل الممارسات الوقفية».وأكد أهمية الأوقاف باعتبارها ‏رافداً من روافد التنمية في المملكة، منوها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من ‏العناية والاهتمام بالأوقاف، مشيدا بجهود لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية في نشر الوعي والثقافة الوقفية في مجتمع رجال الأعمال.ودعا الأمير أحمد بن فهد بن سلمان رئيس وأعضاء اللجنة إلى بذل المزيد من الجهد لمواصلة تنظيم الأنشطة واستضافة الشخصيات المتخصصة بهدف إثراء القطاع التي تساعده على تقديم الخدمات في هذا المجال باحترافية عالية.من جهته ثمن رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار توجيهات نائب أمير المنطقة، لافتا إلى أن اهتمامه يؤكد على قيمة ما تقدمه اللجنة من أعمال تهدف إلى إنشاء وإدارة واستدامة واستثمار الأوقاف.بدوره أشار رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عايض القحطاني إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، وذلك بالاستفادة من التجارب المحلية والعالمية التي تساعد في تنظيم قطاع الأوقاف في المملكة وتطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.