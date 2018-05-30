اقتحم مسلحون ببنادق وقاذفات قنابل المقر المحصن لوزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء وخاضوا معارك مع قوات الأمن لأكثر من ساعتين في أحدث هجوم تشهده العاصمة كابول.وقال مسؤول كبير بالشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت عند مدخل الوزارة في بداية الهجوم ثم استطاع عدة مسلحين دخول المجمع.وأكد المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش أن الهجوم نفذه عشرة متشددين وأن شرطيا على الأقل قتل وأصيب خمسة.وذكر مسؤول كبير بالوزارة أن مهاجما فجر نفسه داخل المجمع وأن آخر كان يقاوم من برج مراقبة فيما ارتفعت سحابة من الغبار والدخان فوق المجمع المترامي الأطراف.وقال مسؤولون داخل الوزارة إن المهاجمين لم يستطيعوا أن يخترقوا المباني المهمة لأنها بعيدة عن المدخل ولأن هناك مساحة مسطحة واسعة داخل المجمع ساعدت القوات الأفغانية على إحباط الهجوم بسرعة.وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات المميتة في كابول هذا العام والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات رغم التعهدات الرسمية المتكررة بتحسين الوضع الأمني في العاصمة.