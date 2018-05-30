«عكاظ» (الرياض)أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية، عن فتح باب القبول في برنامج زمالة ابن خلدون للسعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه لإجراء أبحاثهن في معهد ماساتشوستس للتقنية «MIT».
ويهدف البرنامج الذي تموله المدينة، ويبدأ مطلع يناير 2019م، ويستمر لمدة عام، إلى تمكين الباحثات السعوديات الحاصلات على شهادة الدكتوراه من مواصلة إجراء أبحاثهن بالمعهد في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهد.
ويأتي دعم المدينة لهذا البرنامج إيماناً منها بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في بيئة البحث العلمي وتدريب علماء ومهندسات سعوديات رائدات لخدمة الوطن واقتصاده.
ويعد هذا البرنامج، ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين المدينة والمعهد التي شهدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هامش منتدى «الابتكار لتأثير فعّال» الذي عقد في مدينة بوسطن شهر مارس الماضي، وما نتج عنها من تعاون في مجالات تحليل البيانات الضخمة ونمذجة النظم الهندسية والمدن الذكية، وإنشاء برنامج زمالة ابن خلدون.
ودعت المدينة الراغبات بالتسجيل في البرنامج الذي يستمر إلى يوم الإثنين 18 شوال 1439هـ الموافق 2 يوليو 2018م، الدخول على رابط التسجيل: http://ibk.edu/application.