أقام مستشفى دار ناقهي الأمراض النفسية التابع لمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة مساء أمس (الثلاثاء) حفل الإفطار السنوي مع نزلاء الدار وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي ومساعده للموارد البشرية الأستاذ سليم الحجيلي ونائب مدير مجمع الأمل للصحة النفسية الأستاذ سهل نور ومدير المستشفى الأستاذ نايف شحاته.وقد أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي بأن الهدف من إقامة الإفطار السنوي هو مشاركة هذه الفئة الغالية في المجتمع فرحة حلول الشهر الكريم وتناول طعام الإفطار معهم وتكريمهم بالهدايا العينية التي تدخل الفرحة إلى نفوسهم وتعطيهم مزيداً من الثقة.وقد حضر طعام الإفطار عددا من منسوبي وقيادات مجمع الأمل للصحة النفسية ومستشفى دار ناقهي الأمراض النفسية بالمدينة المنورة.