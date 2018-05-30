نضمت الهيئة العامة للثقافة وبالتعاون مع فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة اشتملت فعاليات اشتملت على عروض فنية لكورال الأطفال تحت إشراف نادي الأطفال بالجمعية للفرق الاستعراضية والفنية التابعة لها فرقة بوست المدينة وفرقة سكاي, وتنوعت العروض للأطفال بتناسق مما نال استحسانا ً كثيرا من الأطفال الصغار وأبائهم.من جانبه أكد مدير لجنة الفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون محمد الشريف أن الجمعية تسعى من خلال كوادرها إلى الوصول لأكبر عدد من شرائح المجتمع لنشر الثقافات الشعبية للفنون التي تُمارس في المناسبات والأعياد والفعاليات المقامة، وأشار الى تأسيس نادي اطفال الجمعية بعدد اكثر من 50 طفلاً وطفلةً، وأشار إلى تنفيذ الفعاليات في الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية وسكة الحجاز مشيرا إلى أن الفعاليات تضمنت الأناشيد الإسلامية والتي تثري البهجة على الصغار والكبار.