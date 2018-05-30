شارك آلاف الأشخاص في تظاهرات في اليونان الأربعاء خلال إضراب عام لمدة 24 ساعة احتجاجا على جولة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالدفعة الثالثة والأخيرة من برنامج الإنقاذ المالي.



ونزل نحو 7500 متظاهر إلى شوارع أثينا، بحسب الشرطة، فيما شل الإضراب حركة الملاحة الجوية والنقل في المدن وعطل خدمة العبارات والقطارات مع انطلاق الفصل السياحي.



وتوقف مراقبو الطيران عن العمل لثلاث ساعات مما أدى إلى إعادة برمجة عشرات الرحلات وإلغاء العديد من الرحلات الأخرى على الفور.



وتقترب الحكومة اليسارية في اليونان من نهاية برنامج صفقة الإنقاذ البالغة ثلاثة مليارات يورو والتي حصلت عليها من دول منطقة اليورو تحت إشراف صندوق النقد الدولي.



ويتعين الموافقة على قانون جديد يتضمن الإصلاحات الأخيرة التي يطالب بها الدائنون -- ومنها إصلاح قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الحكومة في البرلمان بحلول 14 يونيو.



وتأمل اليونان من الاجتماع المقرر في 21 يونيو لوزراء المالية في منطقة اليورو، أن يعطي الضوء الأخضر للإجراءات.



ونظم 50 إضراب عام تقريبا منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في اليونان في 2010.



وأثارت وعود حكومية بتسريع بيع أصول أخرى للدولة، غضب النقابات.



والأربعاء أعلنت وكالة الخصخصة الحكومية بيع 5 بالمئة إضافية في عملاق الاتصالات "او تي ايه" في البلقان لشركة دويتشه تلكوم الألمانية التي تسيطر أساسا على 40 بالمئة من اسهم الشركة.



وتجاوز السعر المتفق عليه 284 مليون يورو بقليل (311 مليون دولار)، بحسب الوكالة.



ووقعت اليونان على ثلاث برامج مساعدة -- في 2010 و2012 و2015 - لكن انتعاشها الاقتصادي لا يزال هشا.



وتعتزم اليونان العودة إلى الأسواق المالية بعد انتهاء القرض الثالث من برنامج المساعدة في 20 أغسطس 2018.



لكن الأزمة السياسية في إيطاليا تنذر برفع الفوائد على القروض وخصوصا إذا استمرت أجواء القلق بشأن استقرار منطقة اليورو.