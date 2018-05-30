سلم وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أول دفعة من الإصدار الخامس من وثائق الخريجين المرتبطة بنظام مصادقة الوثائق الطلابية والتصميم الأمني الجديد للوثائق الطلابية للخرجين، وكشوفات الدرجات بعمادة القبول والتسجيل، وذلك بمبنى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.واطلع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية على آلية عمل النظام والذي دشن مطلع العام الدراسي الماضي من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وأستمع إلى شرح مفصل عن الخطوات المتبعة في النظام يرافقه عميد القبول والتسجيل الدكتور عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي ووكلاء ومدراء الإدارات بعمادة القبول والتسجيل.ويسهل النظام على الطلاب مشقة وعناء التوثيق اليدوي ومراجعة الجامعة، من خلال 5 خطوات الكترونية وهي تسجيل الطالب في النظام، وإنشاء طلب جديد باختيار نوع المستند، وتحديد طريقة الاستعلام، رفع المرفقات، إرسال الطلب، وتحتوي وثيقة التخرج على 10 علامات أمنية منها الرابط الإلكتروني للنظام والذي يمكن الجهات الخارجية ولأول مرة في الجامعات السعودية من الاستعلام عن سجلات الخريجين من خلال تفويض الكتروني موثق من الخريج لحفظ الخصوصية.وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني على أهمية النظام في توثيق ومصادقة شهادات وسجلات الطلاب الأكاديمية بكل يسر وسهولة من خلال النظام الإلكتروني والذي يتميز بالدقة والأمان المعلوماتي وسرعة الإنجاز والأرشفة الإلكترونية، وهو يأتي ضمن الجهود المبذولة من الجامعة المرتكزة على توجيهات المقام السامي الكريم، بتطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية وتوسيع نطاق التعامل بها، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي ومواكبة لرؤية المملكة 2030.بدوره أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي أن مواكبة التطوير لتقديم الخدمات وتسخيرها بطرق حديثة هيأت للطلاب الدراسين والخريجين نظام المصادقة الإلكتروني للوثائق من خلال تفويض الصلاحيات بطرق تحفظ الخصوصية، وتمكنهم من تصديق وثائقهم إلكترونياً، سواءً كانوا داخل المملكة أو خارجها بشكل آمن ودقيق.