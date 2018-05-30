تَفَقّد رئيس بلدية محافظة السليمي المهندس غدير بن صخيل الشمري، المنشآت الغذائية بالمحافظة ضِمن الحملة الرقابية الصحية المكثفة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحت شعار "غذاؤكم أمانة".



رصد خلالها عدداً من المخالفات الصحية وتم مصادرة المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي، مع تطبيق الغرامات البلدية على المخالفين.



‏وبحث رئيس البلدية في رخص المحلات التي تقدم الطعام للمواطنين ونظافتها، وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوّهم من الأمراض، والتأكد من سريان تاريخ صلاحية الأطعمة فيها، لضمان تقديم خدمة أفضل لأبناء المحافظة.



وأهاب الشمري بالمنشآت الغذائية أهمية تخزين المواد الغذائية المقدمة بشكل جيد وصحي، ومتابعة العمالة التي تطهو وتقدم الطعام، موجهاً قسم صحة البيئة بتكثيف الجوالات بشكل يومي، وعدم التهاون بأي ملاحظة تُرصد على المنشأة، كما دعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات غذائية؛ لكون سلامة الأمن الغذائي مسؤولية الجميع.