وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، اليوم بمقر «مدن» الرئيس بالرياض، اتفاقيتي تعاون لتزويد قناة التكامل الحكومية للمزودين بخدمات «مدن»، والارتباط بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني «مراسلات»، تحقيقاً لمصالح الجانبين، وتمكيناً لهما من الإيفاء بالتزاماتهما في انفاذ أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020، وتحقيق رؤية المملكة 2030.وتهدف الاتفاقيتين اللَّتين وقعهما كل من المدير العام لـ «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، والمدير العام لبرنامج «يسِّر» المهندس علي بن ناصر العسيري، إلى بناء علاقة استراتيجية متينة تمكن «مدن» من تقديم مشاريع تنموية تُعزز التكامل بينها والجهات الحكومية الأخرى، بما يتسق مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإدارة الجهات الحكومية لقواعد معلوماتها وبياناتها، وإتاحة المشتركة منها الكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة، تمكيناً لتكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيلاً لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.وتسهم الاتفاقية الأولى (تقديم خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمزود)، في تسهيل تقديم «مدن» للخدمات إلكترونياً وفقاً للمتطلبات التي يحددها البرنامج، حيث يكون الاعتماد الكترونياً على صحة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة، وذلك لتقليل العبء على المستفيد في حال طلب المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونماذج الخدمات الحكومية، فيما تسهم الاتفاقية الثانية (اتفاقية الارتباط بمنصة المراسلات الحكومية «مراسلات»)؛ في تطوير «مدن» لمنصة إلكترونية تسهل عليها الاتصال بمختلف الجهات الحكومية، وإتمام المراسلات والوثائق وتبادلها وتخزينها وتتبعها واسترجاعها، وفق أعلى درجات الأمان والاعتمادية، تحت إشراف برنامج «يسِّر»، بما يعزز تحسين إنتاجية العمل ومراقبة الأداء وجودة البيانات ودقتها.وأكد مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم أن الاتفاق مع «يسِّر» يجيء ضمن أهداف واستراتيجيات «مدن» في التعاون وخلق الشراكات وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم توجهها في القيام بدورها تجاه الوطن والمجتمع باعتبارها أحد الركائز الممكنة للصناعة، وشريكًا رئيساً في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن «مدن» ماضية في إقامة علاقات تعاون مثمرة وبناءة مع كافة الجهات التي من شأنها تحفيز النمو الصناعي، وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وتدعم توجهها وتسهم في تحقيقها لاستراتيجيتها وخططها وبرامجها.وبين المدبر العام لـ (يسّر) أن البرنامج يقف بصورة دائمة على احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية في المملكة، وذلك ضمن جهوده لتمكين تلك الجهات من المضي في مسيرة التحول الرقمي ودعمها من أجل تقديم خدمات ترتقي لتطلعات المستفيدين، وبمستوى عالٍ من الأداء والموثوقية، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق تطلعات حكومة المملكة - حفظها الله - الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لكافة الجهات.