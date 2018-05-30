تفاجأ عدد من محبي رياضة الدراجات بجدة مساء أمس (الثلاثاء)، بوجود وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وهو يمارس رياضة المشي في الممشى الخاص بالواجهة البحرية بجدة، برفقة أحد منسوبي وزارة الصحة.



وأوضح كابتن فريق دراج جدة الكابتن أشرف، أنه كان هو وزملائه يمارسون رياضتهم بدراجاتهم في ممشى الواجهة البحرية، وإذا بالوزير الربيعة يستمتع بممارسة رياضة المشي بعيدا عن البروتوكلات الرسمية، حيث توقف هو وزملائه لالتقاط الصور التذكارية مع الوزير الربيعة، الذي أشاد بممارسة الفريق للرياضة، وحثهم على التقيد بوسائل السلامة المتبعة في رياضة الدراجات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.