كرّم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، طالبات جامعة الأمير سلطان الفائزات بالمركز الأول والثالث والرابع في مسابقة تصميم المباني المدرسية التي أقامتها وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير المباني لطلبة أقسام العمارة على مستوى جامعات المملكة .وقد فاز بالمركز الأول مشروع الطالبة خلود بورغوله، وبالمركز الثالث مشروع الطالبة نورة جنيدل , وبالمركز الرابع مشروع الفريق المكون من الطالبتين آلاء عبدالهادي ودينا رياض.وتكونت المسابقة التي أقيمت للمرة الأولى من ثلاثة مسارات وبمعايير محددة، حيث شارك في الدور التمهيدي للمسابقة أكثر من80 طالبة من جامعة الأمير سلطان لتقوم شركة تطوير المباني الجهة المنظمة بترشيح 8 طالبات للمشاركة في المسابقة النهائية.وتأتي هذه المسابقة ضمن سعي وزارة التعليم إلى المشاركة بدعم الكفاءات من شباب الوطن معماريي المستقبل، وضمن إسهامها في صقل معارف طلبة العمارة وربطهم بالتطبيق العملي من خلال المشاركة في مشاريع واقعية.