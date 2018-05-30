أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / ماجد بن زايد بن عبدالرحمن الشهري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1055844441 ) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، فقد جرى تحديد موعد يوم الأثنين بتاريخ 11 / 10 / 1439هـ الساعة العاشرة صباحاً.وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق مانصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.