نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل يُكرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، (الاثنين) المقبل، الفائزين بمسابقة أصغر حافظ من مختلف دول العالم بالهـيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للكتاب والسنة الدكتورعبد الله بن علي بصفر.وتهدف الهيئة العالمية من إقامة مثل هذه المسابقات سنوياً إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل ولاة أمر هذه البلاد المباركة على ما قدموه، ويقدمونه من خدمات جليلة لحفظة كتاب الله على مستوى العالم وللإسلام والمسلمين في سبيل خدمة القرآن الكريم، وتكريم المتميزين من صِغار الحفاظ ، وبث روح التنافس الشريف بينهم وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وإتقانه.