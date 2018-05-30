واصل الطيران الحربي الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، حيث شن اليوم (الأربعاء)، عشرات الغارات الجوية العنيفة على مواقع وأهداف وأراضي زراعية، في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، محدثا حالة من الخوف في صفوف الفلسطينيين سيما الأطفال.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عشرات الصواريخ صوب مواقع وأراضي زراعية، وممتلكات للمواطنين في القطاع، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل وممتلكات مجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال.واستهدفت طائرات الاحتلال محيط مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح، للمرة الثانية على التوالي، بنحو أربعة صواريخ، بينما قصف الاحتلال مواقع شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وشرق حي الشجاعية شرق المدينة، إضافة إلى قصف مواقع غرب المدينة في منطقة الشيخ عجلين وتل الهوا ومنطقة السودانية.كما جدّد الطيران الحربي قصفه لعدد من المواقع شرق مدينة دير البلح، ومخيم المغازي، وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بأكثر من ستة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها، وإحداث أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.