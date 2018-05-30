دعت المديرية العامة للجوازات جميع ضيوف الرحمن القادمين للعمرة، إلى التقيد بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخر عن المغادرة، أو البقاء في البلاد بعد انتهاء المدة المحددة، لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر عند إنتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، التي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل.وبينت الجوازات أن التعليمات لا تسمح للقادم لأداء العمرة أن يقيم في البلاد بعد إنتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر التنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.والمديرية العامة للجوازات تتمنى للمعتمرين أن يتقبل الله منهم عمرتهم، ويعيدهم لأوطانهم وذويهم سالمين.