قتل ستة شرطيين على الأقل اليوم (الأربعاء)، في هجوم لحركة طالبان على مفوضية الشرطة في كبرى مدن ولاية لوغار جنوب شرق كابل. وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شابور احمد زاي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم بدأ حوالي الساعة 5:00 (3:00 ت غ)، بانفجار سيارة مفخخة أمام مركز بولي علم الرئيسي، مشيراً إلى أن ثلاثة رجال مسلحين اقتحموه بعد ذلك، وخلال نصف ساعة، قتل جميع المهاجمين، ولقي ستة من عناصر الشرطة مصرعهم، وألحق الانفجار أضراراً بالمبنى. كما أصيب ثمانية مدنيين أيضا بجروح في الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.من جانبه، أشار المتحدث باسم الحاكم شمشاد لروي إلى أن الوضع بات تحت السيطرة، مؤكدا تفاصيل الهجوم.