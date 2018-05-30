تواصل الصحة جهودها من أجل تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمعتمرين، وقاصدي البيت الحرام في هذا الشهر المبارك، ويعتبر مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة المجاور للحرم المكي الشريف من أبرز مرافق الصحة التي خصصتها لتوفير الرعاية الصحية والطبية العلاجية للزوار والمعتمرين.ويقدم المستشفى خدماته للمرضى والمراجعين على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى، أو المصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وأوضحت الصحة أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 52 سريراً، منها 32 سريراً للطوارئ و20 سريراً للتنويم منها 12 سريراً للعناية المركزة العامة و8 أسرّة للعناية المركزة الخاصة بمرضى القلب، ويبلغ عدد العاملين في المستشفى من الأطباء والفنيين 52 طبيباً وطبيبة، 149 ممرضاً وممرضة، بالإضافة إلى 31 فنياً وفنية يعملون في تخصصات المختبر والأشعة والصيدلة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المستشفى خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان هذا العام 3533 مراجعاً.