توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، تأثيرًا للرياح النشطة مثيرة للأرتبة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة). فيما تهطل الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.