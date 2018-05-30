وسط أنباء أكدها لـ«عكاظ» قائد عسكري يمني كبير بتقدم مهم في محيط تعز، وصلت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى مشارف مدينة الحديدة (غرب اليمن). وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض ليل (الإثنين): «لم يتبق إلى الحديدة إلا نحو 20 كيلومترا. ولا تزال العمليات مستمرة». وأضاف: «نريد قطع الشريان الذي يستفيد منه الحوثيون». وأكد المالكي سقوط الدفاعات الحوثية مصحوبة بحالة انهيار وهروب قادة ميدانيين. وكشفت مصادر طبية في محافظتي الحديدة وحجة لـ«عكاظ» وصول عشرات الجثث والجرحى من مسلحي ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات كبيرة، وأن الحوثيين أصدروا توجيهات للمستشفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بإعلان الطوارئ، وتخصيصها لجرحاهم. وأفادت بأن مجموعة كبيرة من القتلى وصلوا إلى المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة، بينهم القيادي الحوثي أحمد يحيى المتوكل (أبو حمزة) مشرف الحوثيين في مديرية حيران. وأضافت أن كثرة الجثث والجرحى أجبرت المستشفيات على نقل عدد منهم إلى صنعاء لعدم قدرتها على استيعابهم. وفي محافظة الحديدة، أوضحت المصادر أن عشرات القتلى وصلوا إلى مستشفيات الثورة، والعلفي، والعسكري، بينهم القيادي مطهر إسماعيل الكبسي مسؤول الأمن في صنعاء. وذكرت أن مستشفيات الحديدة دعت للتبرع بالدم، بعد تزايد أعداد الجرحى.