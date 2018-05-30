واصلت قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غربي محافظة تعـز تقدمها الميداني واستعادة السيطرة على مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع «سبتمبر نت» إن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة اليوم على تبتي البركنة وعسيلة بالقرب من منطقة الأخلود في جبهة مقبنة، كما تمكنت من تحرير واستعادة السيطرة على وجبل العويد الإستراتيجي، والذي يطل على وادي الجسر ومفرق العيار ومنطقة البرح، وسط خسائر في صفوف الانقلابيين.وأفادت المصادر بأن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً على مواقع الميليشيا الانقلابية تكللت بتحرير تلك المواقع وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.