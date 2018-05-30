استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء (الثلاثاء)، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.حضر الاستقبال والمأدبة، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.