توج فريق لينك النسائي لكرة السلة بلقب الفعاليات الرياضية النسائية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بنادي هيئة أعضاء التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض بعدما تغلب على فريق تيتانيوم بنتيجة ١٧-٧، وبذلك يضيف لينك لقباً جديداً إلى خزينته.من جانبه قدمت مديرة فريق لينك لكرة السلة ريم سالم الشكر الكبير إلى اللاعبات اللاتي قدمن مباراة كبيرة أمام نظيرهن تيتانيوم، وكانت لديهن الجدية والحماس والروح العالية لتحقيق اللقب بقيادة مدربة الفريق مييا بارك التي بذلت جهداً كبيراً من خلال تحفيزها لنجمات فريق لينك، والحمد لله على تحقيقنا اللقب.جاء ذلك خلال حديثها لـ«عكاظ» قائلة: هذا الفوز سيحفزهن ليتطورن ويستمررن في عطائهن كفريق ناجح ومميز، وأضافت ريم: فريق لينك شارك في بطولات داخلية عدة وأخذ فيها مراكز متقدمة منها بطولة تصويبات حرة المركز الأول، ودوري كرة السلة للنساء الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية المركز الثالث ودوري جامعة الأمير سلطان المركز الثاني، كما أشادت ريم سالم بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وأنه ساهم في ازدهار الرياضة النسائية ودعمها لتصبح بأعلى مستوى من التقدم.من جهة ثانية، تختتم اليوم (الأربعاء) الفعاليات النسائية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض بمشاركة 400 لاعبة.