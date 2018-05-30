يصل إلى جدة المدرب الأرجنتيني رامون دياز للاجتماع مع الإدارة الاتحادية برئاسة نواف المقيرن ووضع الخطوط العريضة لمستقبل الفريق الكروي الأول.يذكر أن دياز حطم الأرقام المسجلة مسبقا في دوري المحترفين من حيث عدد النقاط، محققا الدوري موسم 2017 برصيد 66، وهو الرقم الذي لم يكسر منذ إقرار دوري المحترفين السعودي.وخاض دياز 41 مباراة دورية مع الهلال، استطاع الفوز في 29 لقاء، والخسارة في لقاءين، والتعادل في 10 مباريات. ويحظى رامون دياز بشعبية كبيرة في الأرجنتين، وحقق كتابه «رامون دياز الأكثر فوزا» نسبة مبيعات كبيرة تجاوزت 50 ألف نسخة في الأرجنتين، وكان من أكثر الكتب مبيعا في عام 2017، وهو كتاب يحكي حياته التدريبية وأسلوب لعبه. ويضم الكتاب 20 فصلا، و200 صفحة، كتبت الطريقة التي يشاهد بها دياز كرة القدم. ونجحت الإدارة الاتحادية برئاسة نواف المقيرن في إنهاء المفاوضات مع دياز في ظرف 48 ساعة من إعلان التشيلي لويس سييرا موقفه الرسمي المتضمن عدم الرغبة في الاستمرارية مع عميد الأندية السعودية، رغم ارتباط اسم دياز بمفاوضات اقتربت من الحسم مع الأهلي المصري قبل أن تفشل بسبب خلافه مع مسؤولي الأهلي حول الجهاز المعاون له في القلعة الحمراء.