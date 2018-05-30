أظهر حساب بلاد الفضة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمهتم بكرة القدم الأرجنتينية اهتماما منقطع النظير بمدربيه الموجودين على رأس الأجهزة الفنية لخمسة منتخبات في مونديال روسيا.ونشر الحساب 5 تغريدات مختلفة يظهر فيها المدربون الخمسة خلال الحصص التدريبية لمنتخباتهم، إذ بدأها بصورة لمدرب المنتخب المصري كوبر أثناء تدريبات منتخب الفراعنة. ورصد في صورة أخرى مدرب المنتخب السعودي ابن التانجو خوان أنطونيو بتزي وهو يوجه لاعبي الأخضر في معسكرهم المقام بسويسرا قبيل المباراة الإعدادية ضد المنتخب الإيطالي.واستعرض نقاش خاص جمع مدرب منتخب البيرو غاريكا مع مساعديه خلال تدريبات المنتخب الأحمر في المرحلة الإعدادية النهائية قبيل المونديال.فيما حرص على تمييز مدرب المنتخب الكولومبي بيكرمان بصورة مختلفة، إذ نشر له صورة وهو يصافح الرئيس الكولومبي أثناء زيارته لمقر معسكر المنتخب لتحفيزهم قبل المعترك العالمي، بيد أنه أسهب بنشر صور سامبولي مدرب التانغو خلال الحصص التدريبية قبيل لقاء هاييتي الودي اليوم (الأربعاء) الذي يعتبر المحطة قبل الأخيرة لراقصي التانغو قبيل خوض اللقاء الافتتاحي أمام منتخب آيسلندا في كأس العالم بروسيا.