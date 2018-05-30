يشكل لاعب الهلال الدولي سلمان الفرج نقطة توازن في خط وسط المنتخب السعودي، إذ يعول عليه المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي في القيام بالدورين الدفاعي والهجومي بامتياز كما أجادهما مع سلفه المدرب الهولندي مارفيك في التصفيات المؤهلة للمونديال.وأسهم الفرج بشكل كبير في تأهل الأخضر، إذ كان علامة فارقة في خط وسط المنتخب، وشارك سلمان في (17) مباراة من أصل (18)، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، دون أن نتجاهل أدواره الدفاعية بالافتكاك وتشكيل خط دفاع أول ضد الخصوم أثناء المباريات.ولعب الفرج ذو الـ(28) عاما بقميص الأخضر خلال مسيرته (36) مباراة، منها (32) مباراة كلاعب أساسي بعدد دقائق وصلت لـ(2838) دقيقة، سجل خلالها هدفين.وظهر الفرج في قمة نضوجه الفني هذا العام مع الهلال، إذ يعد أكثر لاعب محلي مع الزعيم ساعد في تحقيق الفريق بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد مشوار صعب استمر حتى الجولة الأخيرة من الدوري. وكان للفرج إسهام مباشر في (7) أهداف هذا الموسم مع الهلال في بطولة الدوري بتسجيله (3) وصناعته (4) خلال (17) مباراة شارك فيها، بعدد دقائق وصل إلى (1370)، حصل خلالها على (4) كروت صفراء.