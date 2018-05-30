أثمرت جهود الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعاونها المشترك مع شركات الأدوية العالمية، والشركات الوطنية الرائدة في التصنيع الدوائي، إلى توقيع اتفاقية بين شركة «نوفارتس» الدوائية العالمية، مع شركة أجا للصناعات الدوائية «أجا فارما»، وذلك لتصنيع منتجات دوائية لعلاج أمراض السكر وضغط الدم.ومثل شركة نوفارتس في توقيع هذه الاتفاقية بمقر هيئة الاستثمار بالرياض المدير العام للشركة في المملكة الدكتور جهاد القيسي، فيما مثل شركة أجا للصناعات الدوائية، نائب المدير العام رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية الدكتور فيصل بن دايل، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر. تهدف هذه الاتفاقية إلى نقل التقنية في ما يتعلق بتصنيع المنتجات الدوائية، إذ ستقوم شركة أجا للصناعات الدوائية بتصنيع هذه المستحضرات في مصانعها بمدينة حائل، من خلال التعاون مع شركة نوفارتس العالمية. وتسهم هذه الاتفاقية بتوفير أكثر من 30 فرصة عمل إضافية في السنة الأولى للشباب والشابات في السعودية في مجال صناعة الدواء في المملكة، بحجم استثمار يقدر بـ 50 مليون ريال في خط إنتاج الأقراص، فيما تقدر قيمة الأدوية المتوقع توطينها بأكثر من مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.من جهته، أكد مدير عام قطاع الصحة وعلوم الحياة بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور رأفت طاهر، أن الاتفاقية تعكس الأجواء الإيجابية للمشهد الاستثماري في المملكة، إذ يعتبر قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي توفر منطلقات نموذجية لتفعيل الشراكات البنّاءة بين الشركات العالمية، والوطنية.