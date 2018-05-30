أسفرت الجولات التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، منذ بداية تطبيق القرار، عن ضبط 1.011 مخالفة على مستوى المملكة، منها 813 مخالفة توطين، بعدما نفذت الفرق بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 24.310 جولات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل.ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.