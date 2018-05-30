وجهت المملكة واحدة من أقوى الصفعات للأنظمة الإرهابية والمنظمات والمؤسسات، التي يحركها المرتزقة والمستأجَرون، بإصدارها نظام مكافحة التحرش، الذي يتضمن مواد من شأنها حفظ حقوق من يحتاجون إلى حماية ورعاية وعناية.ويأتي إقرار هذا النظام الاستثنائي في تاريخ المملكة متماشيا مع حزمة القرارات التي اتخذتها القيادة، لتمكين المجتمع السعودي من حقوقه كاملة، والتي تردد صداها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفي المقابل أوجعت من لا يتمنون للمملكة وشعبها السير نحو دولة عصرية بما لا يتعارض مع الدين والعادات والتقاليد.ويأتي هذا النظام مبهجا للمجتمع السعودي، الذي يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت لا زالت أنظمة القمع والاستبداد في طهران والدوحة وأحزاب الإرهاب في العراق وبيروت وصنعاء تنكّل بالشعوب، وتنتهك حقوقها وكراماتها، وتمارس ضدها أبشع الجرائم، بل وتصادر وطنيتها بسلب الجنسيات دون مسوغ، بل وصل الأمر إلى نهب الممتلكات وبيعها وصرفها على الإرهاب والإرهابيين.