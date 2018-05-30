غيب الموت الفنانة المصرية مديحة يسري بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز (97 عاما).ويسري.. اكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول ظهور لها مع محمد عبدالوهاب في فيلم "ممنوع الحب" عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل 10 نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.وحصلت على فرصتها الحقيقية حينما شاهدها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهداً في أحد البلاتوهات، فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحي، وعرض عليها العمل معه في ثلاثة أفلام دون أن تعمل مع غيره، وهي «ابن الحداد» و«فنان عظيم» و«أولادي».وتعتبر مديحة يسري هي وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبدالحليم حافظ.