بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج وما نتج عنه من وفيات.وقال الملك «علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة بلجيكا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه».كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج وما نتج عنه من وفيات.وقال ولي العهد «بلغني خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج، وما نتج عنه من وفيات، وأعبر لجلالتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، وأتقدم لجلالتكم ولشعبكم الصديق بالتعازي والمواساة».