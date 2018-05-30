أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، أنه يعرف من وراء الحملة المغلوطة، والأهداف منها، وأن أشباه الدول لن تؤثر على علاقته بدولة مصر الشقيقة بشكل عام، والنادي الأهلي وجمهوره على وجه الخصوص.جاء ذلك خلال مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج العاشرة مساء على قناة «دريم» الفضائية، مشددا على أنه سيظل يدعم النادي الأهلي ولا يمكن أن يغلط عليه.واستغرب آل الشيخ في مداخلته اتهامه بأنه يتمنى إصابة لاعب بحجم محمد صلاح، مضيفا «من حق أي شخص التعليق على إصابة محمد صلاح لأنه لاعب عالمي»، مشيراً إلى أن «أشباه الدول» وراء الحملات المغلوطة.وقال آل الشيخ «نحن أشقاء وحاربنا سوياً ونحن مع بعضنا البعض على الحلوة والمرة. أنا ظهر للنادي الأهلي ولا يمكن أن أغلط على جمهوره لأني منهم، وألتمس العذر للجماهير الأهلاوية لأنهم غيبوا عن الحقيقة»، مؤكداً أن «الأفعال ستؤكد حبي للنادي الأهلي وليس الأقوال».وعن إدارة النادي قال آل الشيخ «لو أحسنت إدارة النادي الأهلي صرف الأموال لكانت نتائج الفريق أفضل. اختلافي مع إدارة النادي وليس جمهوره»، موضحا أن الأهلي أضاف له ولم يجلب له الشهرة، مشددا على أنه لن يمُنّ على النادي الأهلي وسيظل سنداً له، كما سيظل محباً للنادي ولجمهورية مصر العربية.وعن أبوتريكة، قال آل الشيخ: «محمد أبوتريكة ناكر للجميل و«ما فيه خير لبلده». أبوتريكة طلب مني أن أتوسط له للعودة إلى مصر».