شنّت مقاتلات التحالف العربي، في الساعات الأولى من أمس (الثلاثاء)، عدداً من الغارات الجوية على مجموعة من مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في العاصمة صنعاء.وأكدت مصادر محلية في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية على تجمع للميليشيا في قاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء، كما شنت ثلاث غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، جنوب شرقي صنعاء.وفي السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي الليلة قبل الماضية عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا في جبهة مقبنة، غربي تعز.وأكدت مصادر ميدانية للموقع أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية تجمعاً لميليشيا الحوثي في جبل العويد، أسفرت عن تدمير رشاش 14/5 وآخر 12/7 كما استهدفت بغارة أخرى موقعاً للميليشيا في «تبة عسيلة»، أدت إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا وجرح آخرين.ويأتي هذا الإسناد الجوي من مقاتلات التحالف في وقت تخوض فيه قوات الجيش اليمني مواجهات عنيفة ضد الميليشيا تتركز في محيط «تبة عسيلة» والبركنة والمضابي والمناطق المجاورة.