طالبت الحكومة الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في قطاع غزة.وحمّل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين وفي مقدمتها قطاع غزة.وأضاف في بيان اليوم (الثلاثاء) أن حكومة الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان، والعمل الجاد والفوري لتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين يتعرضون لقصف المدفعية والطيران، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري، وأفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.