شكّل رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني اليوم (الثلاثاء)، حكومة جديدة ليس في عدادها أي وزير من دعاة الاستقلال المنفيين أو المسجونين، مستجيباً بذلك لشرط أساسي فرضته مدريد للموافقة على الحكومة، وبالتالي رفع الوصاية التي تمارسها على الإقليم.وكان رئيس الإقليم كيم تورا حاول بعيد انتخابه تحدّي مدريد من خلال تعيينه أربعة وزراء كانوا أعضاء في حكومة الرئيس المخلوع كارليس بوتشيمون، اثنان منهما لا يزالان في السجن والآخران في المنفى ببلجيكا.لكن مدريد اعتبرت توزير هؤلاء «استفزازياً» ورفضت نشر مرسوم تشكيل الحكومة في الجريدة الرسمية، الأمر الذي لم يمكّن الحكومة الإقليمية من بدء مهماتها ويرفع وصاية الحكومة المركزية عن الإقليم.