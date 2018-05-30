بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوداني الدرديرى محمد أحمد اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون خاصة في ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين وآلية التشاور السياسي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له، أن الجانبين تناولا بدء التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، والتعاون في مجال إدارة وتأمين المطارات، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعقد لجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية، وتبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية في البلدين.وقال "إن اللقاء جاء في إطار اجتماعات آلية التشاور السياسي الشهرية على مستوى وزيري الخارجية بالتناوب بين العاصمتين"، مشيراً إلى أنه بحث الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان، وتفعيل عمل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، واستكمال مشروع اللحوم الإستراتيجية، فضلاً عن تسوية مديونية شركة مصر للطيران لدى الجانب السوداني.