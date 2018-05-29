أوصى ملتقى التحكم الذي اختتم أعماله في جدة اليوم (الثلاثاء) إلى تكثيف جهود المؤسسات السعودية المختلفة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من رؤية 2030، وطالب الملتقى المحامين السعوديين العمل على اكتساب الخبرات والتجارب والمشاركة في الندوات والفعاليات القانونية المنظمة من قبل المؤسسات الدولية المرموقة لتضيف رصيد علمي حقيقي الى خبراتهم التراكمية لإكمال مسيره النضوج المستقبلي لعمليه التحكيموطالب الملتقى العاملين في مجال التحكيم العمل على التأهيل المهني والعلمي في إعداد عقود بالمقاولات والمشاريع الهندسية كونها الطريق الأمثل للعمل في قضايا التحكيم الهندسي من قبل المحامين الأمر أيضا يتطلب تأهيل المهندسين على الجوانب القانونية تأهيلا كبيرا للقيام بأعمال الخبرة والتداخل في أعمال التحكيم في قضايا المقاولات والمشاريع الهندسيةوطالب الملتقى في توصياته مجتمع ورجال الأعمال بالاهتمام بدور ومكانة المحامي والمستشار القانوني في اعداد العقود والاتفاقيات ليس فقط في مرحلة التقاضي كما طالبوا برفع مستوى الثقافة الحقوقية لرجال الأعمال ومجتمع الأعمال والنقابات المهنية خاصة المهندسين والمحاسبين والماليين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الاقتصادية سواء كانت حكومية او خاصةوخلص الملتقى الذي حضره نخبة من المختصين في القضاء والمحاماة إلى أهمية العمل على تعريب وسائل وأدوات التحكيم عالميا كون اللغة العربية قادرة على استيعاب المفردات الخاصة بالتحكيم