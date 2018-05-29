وفي وقت اتهمت أسرة الطفل «تركي» مستشفى الأطفال بالطائف بالتقصير في التعامل مع حالته (إلتهاب في الحلق) ومنحه علاجا خاطئا ما تسبب له في مضاعفات حسب شكوى والده وإدخاله العناية المركزة، أكد المتحدث باسم صحة الطائف بالإنابة عيضه ربيع الهذلي، أن سبب دخول الطفل إلى العناية هو ازدياد ضيق التنفس ونقص نسبة الأوكسجين ووجود ثقب وجسم غريب في الرئة.وقال الهذلي في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الطفل أدخل المستشفى الأربعاء 8 رمضان الجاري وكان يعاني من التهاب حاد في الحلق والحنجرة وضيق في التنفس وتم التعامل مع الحالة بقسم الطوارئ وأعطيت العلاج اللازم، وأدخل قسم العناية المركزة بسبب ازدياد ضيق التنفس ونقص نسبة الأوكسجين ووجود ثقب وجسم غريب في الرئة وتحسنت حالته في اليوم الثاني.وأضاف «بعد الإجراءات الطبية المتخذة أرسلت الحالة بشكل عاجل لمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة لعمل منظار للرئة واستكمال العلاج، ووفقا لشكوى والده تم مراجعة الإجراء الطبي ونتقدم لهم بالشكر حيال ما تم اتخاذه من إجراءات ساهمت في استقرار الحالة رغم وجود ثقب وجسم غريب في الرئة ويجري العمل على استكمال العلاج ولا يوجد ما يدعو للقلق».