شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، أيتام جمعية البر بجدة طعام الإفطار.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح التركي أن الجمعية تكفل 506 أسر فقيرة ونحو 1388 يتيماً ويتيمة وتؤوي 241 في دور الإيواء، مبيناً أن الجمعية عملت طوال 35 عاماً على الاهتمام بصحة الفقراء والمحتاجين من خلال المجمع الطبي الذي استقبل ما يقدر بنحو نصف مليون مراجع خلال السنوات الخمس الماضية، وقدمت لهم الرعاية الطبية والعلاجية بأسعار رمزية إضافةً إلى أنها أنشأت مركزين للغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي.وأشار إلى أن مركزي الكلى يقوم من خلال 67 جهازاً لغسيل الكلى بغسيل الكلى لنحو 250 مريضاً، كما قامت هذه المراكز بإجراء الغسيل الكلوي لأكثر من 34 ألف مريض فشل كلوي.وأكد التركي أن مشاركة الأمير عبدالله بن بندر تناول الإفطار مع الأيتام يشكل أحد أبرز الصور الإنسانية والمجتمعية التي تتميز بها المملكة وتعكس ملحمة إنسانية بين الأبناء والقيادة، محققة الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية في التكافل والتراحم.وقال: لا شك أن حضوره رغم مشاغله يجسد الجانب الإنساني والمجتمعي الذي يوليه لكل أعمال الخير في هذا الشهر الكريم، مبيناً أن الاهتمام بالأيتام في المملكة ليس بغريب ولم يعد العمل من أجلهم مجرد عطف ورعاية، وإنما رعايتهم أصبحت عملا مجتمعيا مؤسسيا متكاملا من أجل تعليمهم وتدريبهم وتوفير بيئة ناجحة لإعدادهم الإعداد الأمثل ليشاركوا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم وأمتهم.