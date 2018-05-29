عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بالإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري بحضور المساعد للمدرسية المكلف عايض القرني والمساعد للخدمات المساندة المكلف عبدالهادي الحربي ومديري الإدارات أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي.وأوضح أمين تعليم تبوك موسى الحربي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من برامج ومشاريع وتجهيزات للعام الدراسي القادم، في الإدارات المعنية في الاختبارات والقبول وشؤون المعلمين والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي والمقررات المدرسية وخدمات الطلاب وتقنية المعلومات والأمن والسلامة.وحث العُمري جميع الإدارات على متابعة أعمال الاستعداد واستثمار الوقت في ما يعود بالتنفيذ الأفضل لخطط الاستعداد على الأصعدة كافة، وتنسيق الجهود في هذا الصدد، ومتابعة مؤشرات الأداء من واقع ما يتم إنجازه في الميدان التعليمي لكل إدارة معنية ضمن أعمال لجنة الاستعداد، مؤكداً على أهمية المتابعة الميدانية.