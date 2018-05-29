‏بين إحصاء أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 2017 بلغ ‏⁧‫أكثر من 19 مليون معتمر من داخل وخارج المملكة.وأظهر الإحصاء أن عدد المعتمرين من داخل المملكة بلغ 12.547.232 معتمرا بينما بلغ عدد القادمين من خارج المملكة 6.532.074 معتمرا.وبلغت نسبة الذكور من داخل المملكة 64.3%؜ والإناث 35.7% بينما بلغت نسبة السعوديين منهم 46.9% وغير السعوديين بلغت نسبتهم 53.1%، وبلغت نسبة الذكور بالنسبة للقادمين من خارج المملكة 48.3% بينما بلغت نسبة الإناث 51.7%.وسجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أعلى نسبة قدوم بلغت 62.51%، بينما بلغت نسبة القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 25.78%، ومن منفذ حالة عمار بمدينة تبوك 4.56%.واعتمدت الهيئة في حصرها لأعداد المعتمرين على مسح العمرة لمعتمري الداخل وعلى البيانات المسجلة لدى وزارة الحج والعمرة بالنسبة لمعتمري الخارج.