أكدت وزارة الإسكان استمرار عمليات الحجز في أحدث ستة مشروعات أعلنت عنها مطلع شهر مايو الجاري، حيث توفر تلك المشروعات أكثر من 14 ألف وحدة سكنية متنوعة ومتعددة المساحات والأسعار.وكشفت الوزارة عن حجز مرحلتين من مشروع "تلال الغروب" في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، وإطلاق المرحلة الثالثة منه، إضافة إلى اكتمال حجز 96% من مشروعيها في المدينة المنورة.وبيّنت إحصاءات الوزارة أن إجمالي الحجوزات في مشروع "تلال الغروب" يتجاوز حتى نهاية عمل أمس الإثنين 2286 وحدة سكنية من إجمالي عدد الوحدات الكلي البالغ 6900 وحدة، فيما يصل عدد الحجوزات في مشروع "رتاج" بمكة المكرمة إلى 1502 وحدة سكنية من إجمالي وحدات المشروع البالغة 4500 وحدة سكنية.وحول مشروعي المدينة المنورة أوضحت الوزارة أنه وبسبب الإقبال الكبير وما يتميز به المشروعين من مواقع إستراتيجية لا تبعد أكثر من 8 كيلو مترات من الحرم النبوي, فقد تم حجزهما بنسبة 96%، وفي مشروع "درة المدينة" اكتمل حجز 654 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات البالغة 694، وفي مشروع "بوابة طيبة" حُجز 472 من 477 وحدة سكنية.أما في مشروعي الرياض أوضحت الوزارة أنه جرى حجز 148 وحدة سكنية من مشروع "بيوت الزامل" والبالغ عدد وحداته 155، كما تم حجز 760 وحدة سكنية في "إشراق ليفينج" من 2096 وحدة سكنية تم الإعلان عنها.ودعت الوزارة المستفيدين من الدعم السكني، إلى حجز مواعيدهم وزيارة المعارض للاطلاع على النماذج والتصاميم المتاحة في تلك المشروعات، وذلك تمهيداُ لاستكمال الحجز في مواقع المشروعات المفتوحة، مؤكدة استمرار إطلاق المشروعات الإسكانية الجديدة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك لتلبية رغبات المستفيدين من برامج الوزارة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم.