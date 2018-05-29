شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الثلاثاء)، رجال الأمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام.وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره لكافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام والشباب السعودي المتطوع على الجهود التي يقومون بها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام في هذا الشهر الكريم، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.واطلع الأمير خالد الفيصل على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعًا لشرح عن الدور التكاملي بين الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.حضر الإفطار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.