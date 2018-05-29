قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الثلاثاء)، «نحن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر، بإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها، والبدء بتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم تمويل المرحلة الأولى منه في مؤتمر سيدر، لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية اللائقة لكل اللبنانيين وإيجاد فرص العمل أمامهم»، مؤكدا أن كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد وفي البرلمان، واعية للمخاطر الخارجية والتحديات الداخلية، وبالتالي فهي متوافقة على ضرورة الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة.وأضاف الحريري: «هناك توافق بيني وبين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري على ضرورة الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومن ضمنه أولوية مكافحة الفساد بكل أشكاله»، مشيراً إلى أنه سيبقى على تعهده في الحفاظ على التفاهمات الأساسية التي حمت الاستقرار وأطلقت مسيرة الإنجاز في الحكومة المستقيلة، تحت سقف الثوابت التي لا مساومة عليها، وعلى رأسها اتفاق الطائف والدستور والنظام الديمقراطي وهوية لبنان العربية، ونأي لبنان عن التدخل بشؤون الأشقاء العرب.