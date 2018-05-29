فوجئ موظفو مستشفى الطوال بزيارة مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بزيارة مساء أمس (الاثنين) للاطلاع على سير العمل بالمستشفى، ورصد خلال الزيارة الملاحظات المتعلقة بالصيانة والنظافة وعدم التزام المقاول ببنوده التعاقدية وتم رصد ملاحظة عدم التزام منسوبي شركة الصيانة والنظافة بالزي الرسمي.

ووجه النجمي بعد الزيارة بحسم ٢٠٪؜ من أداء المقاول لشهر مايو ٢٠١٨م وتطبيق أقصى العقوبات في حق المقاول في حال عدم التزامه ببنوده التعاقدية، كما وجه باستبعاد مدير المشروع،

وعمل التقارير الشهرية للأنظمة ورفعها شهرياً لإدارة الصيانة بالمديرية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن عدد من الزيارات الميدانية التي يقوم بها مدير عام صحة جازان للوقوف على أداء المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ورصد الملاحظات ومعالجتها.