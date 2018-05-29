واصل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جولاته التفقدية في نطاق البلديات الفرعية، حيث وقف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها بلدية الغزة الفرعية وبلدية المعابدة الفرعية.



‏وبدأت الجولة بتفقد مقر اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية، وقد وجه المهندس القويحص بتذليل كافة العقبات التي تعيق عمل المشاركين في اللجنة، ثم انتقل إلى المنطقة المحيطة بساحات الحرم المكي (لتفقد صوالين الحلاقة والمطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية السريعة والمباسط الموسمية في منطقة الغزة)، وأكد الأمين على تشديد الرقابة والمتابعة لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة، كما وجه أمين العاصمة المقدسة بتكثيف الجهود المبذولة واستمرار أعمال النظافة، خصوصاً في دورات المياه بالمنطقة.



ثم انتقل لتفقد الخدمات في نطاق بلدية المعابدة الفرعية بحضور رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بصفر، إذ وقف على أسواق الجعفرية والمنطقة المحيطة بها ووجه بإيجاد الحلول السريعة لتسوية الأوضاع الخاصة بالسوق، وفي نهاية جولته قدم شكره لكل الموظفين بالبلديات الفرعية على جهودهم التي يبذلونها أثناء أداء عملهم، مؤكداً العمل على تسخير كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.