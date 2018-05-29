أعلن بنك التجارة والاستثمار السويسري اليوم (الثلاثاء)، أنه علق جميع التعاملات الجديدة مع إيران، وأنه سينهي أنشطته تدريجيا في هذا البلد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.وقال البنك في بيان أرسل لـ«رويترز» عن طريق البريد الإلكتروني:«علقنا أي تعاملات جديدة تتعلق بإيران بعد الثامن من مايو 2018، وبدأنا فترة تخارج في إطار إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».وأشار البنك الذي يتخذ من جنيف مقرا، إلى أنه التزم بجميع العقوبات النافذة بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي و«أنه يجري أنشطته بناء على ذلك».